دير الزور وريفها:

ـ عثر الجيش السوري على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات تنظيم داعش في منطقة الدوير شرق مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ سلَّم 3 مسلحين من داعش من جنسيات غير سورية، بالإضافة الى 10 نساء برفقة عدد من الأطفال، أنفسهم لـ “قسد” عند أطراف قرية الباغوز الخاضعة لسيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، قرب الحدود السورية – العراقية.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب قرية رقة سمرا بريف الرقة الشرقي.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من الأشخاص، في بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، بحجة تعاملهم مع داعش.

المصدر: الاعلام الحربي