أضرب الطيارون الألمان لدى شركة راين اير وطواقم الطائرات الأربعاء مما تسبب بإلغاء رحلات آلاف الركاب، ذلك في آخر جولة ضمن معركة المطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وقالت شركة الطيران الايرلندية المنخفضة الكلفة إنها ستلغي 150 من 400 رحلة مقررة من وإلى ألمانيا بسبب الإضراب الذي وصفته ب”غير المقبول” و”غير الضروري”. وأضافت إنه ستضطر ربما إلى إغلاق عدد من المكاتب وإلغاء وظائف إذا ما استمرت الاضرابات.

وقد دعت نقابة الطيارين الألمان ونقابة العمال فيردي إلى اضراب لمدة 24 ساعة، بدأ الساعة 3 صباحا (1.00 ت غ) بعد الاعلان عن عدم إحراز تقدم في المحادثات مع إدارة راين اير.

ونظرا للتنبيه المسبق لعدد كبير من الركاب، فإن عددا قليلا من المسافرين شاهدوا العمال المضربين الذين رفعوا لافتات كتب عليها “لا حقوق. لا طيران”.

ويأتي الاضراب فيما تستعد الشركة لإضرابات جماعية منسقة لطواقم الطائرات في بلجيكا وايطاليا وهولندا والبرتغال واسبانيا. ويتوقع أن يعلن مسؤولو النقابات عن تفاصيل الاضراب في بروكسل الخميس.

وتواجه الشركة التي تعد ثاني أكبر ناقلة جوية في أوروبا اضطرابات في صفوف موظفيها منذ اعترافها بالنقابات العمالية لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2017 في محاولة لتجنب حدوث إضرابات واسعة خلال فترة عيد الميلاد.

وتطالب النقابات برفع الرواتب وتثبيت الموظفين الموقتين أو بعقود عمل في البلد الذي يقيم فيه الطيارون.

الشهر الماضي تسبب إضراب الطيارين بشكل متزامن في خمس دول اوروبية منها ألمانيا، بإلغاء 400 رحلة وأثر على 55 ألف مسافر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية