أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في لبنان أحمد المدلل أن “اتفاقية أوسلو تعتبر الخطيئة الكبرى التي وقعت فيها بعض الأطراف الفلسطينية”.

وأوضح المدلل في حديث له الاربعاء أن “أوسلو أعطت شرعية للاحتلال وبداية للانقسام السياسي الذي نعيش أثاره على الساحة الفلسطينية”.

وشدد المدلل على أن “المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لدحر الاحتلال الإسرائيلي وخير شاهد على ذلك انسحاب الاحتلال عام 2005 من قطاع غزة”.

وأكد المدلل أن “صفقة القرن ما كانت لتوجد لولا وجود اتفاقية أوسلو التي مهدت لترامب أن يعلن عنها”.

المصدر: فلسطين اليوم