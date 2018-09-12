81 تريليون دولار حجم الاقتصاد العالمي الذي لم يكن ليتحقق لولا إنجازات العقل البشري، لكن بعد الآن لن يكون الإنسان المساهم الوحيد في هذه الأرقام بل سينضم إليه نوع آخر.. إنه الذكاء الاصطناعي.

فهذا النوع من الذكاء الذي يقوم على تمكين الأجهزة والبرامج من أداء مهام شبيهة بمهام العقل البشري سيضيف للاقتصاد العالمي نحو 13 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي إضافة نحو 1.2 في المئة لنمو الاقتصاد العالمي سنويا بحسب ماكينزي.

وسيغزو الذكاء الاصطناعي العديد من القطاعات في مقدمتها قطاع التجزئة الذي سيضيف الذكاء الاصطناعي له نحو 800 مليار دولار وقطاع السفر الذي سيضاف له 480 مليار دولار، بالإضافة إلى قطاع البنوك الذي سيستفيد بدوره بنحو 345 مليار وفقا لماكينزي.

أرقام تبدو كبيرة، لكنها قد تكون طبيعية إذا نظرنا إلى ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي من فوائد إن كان على مستوى الابتكار في إنتاج السلع والخدمات، أو حتى على مستوى زيادة الإنتاجية وأتمتة جزء كبير من الأعمال.

لكن يبقى موضوع فقدان الوظائف البشرية وتغول الدول المتقدمة واستئثارها بالفوائد تحد كبير يضع على الاقتصادات الناشئة على المحك.

المصدر: سكاي نيوز