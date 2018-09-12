دعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى اعتماد النسبية في تأليف الحكومة انسجاماً مع النسبية التي اعتُمدت في تشكيل مجلس النواب.

وفي كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال إن معالم الحل واضحة وهي نسبية التمثيل الحكومي بما يتناسب مع نسبية التمثيل النيابي لينطلق البلد ونحل المشكلة.

وأكد الشيخ قاسم أنَّ المقاومة أصبحت في زمن الانتصارات بعدما هَدَمت اركان المشروع التكفيري في المنطقة وجعلت الجبهة الاسرائيلية الداخلية مهدَّدةً في كل لحظة.

وقال إنَّ التحرير الثاني في مواجهة التكفيريين يتكامل مع التحرير الأول ضد إسرائيل، وقد أثبت التحرير الثاني أننا في زمن المقاومة المنصورة على مشاريع الأسرلة والتبعية. هذه المقاومة حرَّرت لبنان وحمت استقراره، وستكون دائما في موقع بناء الدولة ومكافحة الفساد والاهتمام بقضايا الناس.

المصدر: قناة المنار