صرّح متحدث في وزارة الخارجية اليابانية الأربعاء، أن موقف اليابان من المفاوضات مع روسيا لتوقيع معاهدة سلام بين البلدين لم يتغير، ممتنعاً عن التعليق على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتوقيع المعاهدة قبل نهاية العام الجاري. وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك” “الحكومة اليابانية تعرف تصريحات بوتين التي ذكرتموها. نحن نمتنع عن التعليق على تصريحات بوتين العلنية. لكن لا تغيير في (مواقف الحكومة اليابانية) بأن الأساس للتوجه الرئيسي هو المثابرة بمواصلة المفاوضات حول عقد معاهدة سلام بعد حل مشكلة ملكية الجزر الشمالية الأربع [جزر الكوريل الجنوبي]”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية