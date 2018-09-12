أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن “روسيا واليابان تريدان التوصل إلى معاهدة سلام، ويجب خلق ظروف مواتية في المنطقة.” وقال بوتين، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، “أولاً وقبل كل شيء، أريد أن أقول إن شينزو [أبي رئيس الوزراء الياباني] محق، نحن [الاثنان] نرغب بالتوصل إلى معاهدة سلام. وأعتقد أن هذا مهم للغاية سواء في علاقاتنا الثنائية أو من وجهة نظر خلق ظروف مواتية لتطور الوضع في العالم. وتحدث عن هذا للتو رئيس [جمهورية الصين الشعبية] شى جين بينغ، نحن بحاجة لخلق ظروف مواتية في المنطقة، وأنا أتفق تماما مع هذا”. وأشار الرئيس الروسي إلى أن “اليابان شريكاً طبيعياً، ونريد تطوير علاقات كاملة [معه]”.

هذا واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال المنتدى الاقتصادي توقيع معاهدة السلام بين بلاده واليابان قبل نهاية العام الجاري دون أية شروط مسبقة. يُذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر [إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي]، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية