أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها في “منتدى الشرق الاقتصادي” أن بلاده تولي أهمية كبيرة لكل شريك تجاري، يمكن بناء علاقات تعاون مثمرة معه.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تكون اللقاءات في الشرق الأقصى فرصة جيدة لبناء علاقات عمل وثيقة، مضيفا أن منطقة الشرق الأقصى ستشكل في المستقبل قاطرة النمو الاقتصادي الروسي.

وأوضح أن منطقة الشرق الأقصى قادرة على المنافسة اقتصاديا مع الأقاليم المجاورة ودول الجوار.

كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركاء الأجانب إلى استخدام طريق البحر الشمالي للنقل، قائلا: “إننا ندعو الشركاء المهتمين لتطوير هذا الشريان الواعد”.

المصدر: روسيا اليوم