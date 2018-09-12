قوى الامن: توقيف 132 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2018 - 09:08
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حزب الله: الإدارة الامريكية تواصل عدوانها على القضية الفلسطينية مستخدمة كل الاساليب القذرة
حزب الله: نجدد دعوتنا لحكومات العالم وشعوبه ان تعي حقيقة ودور امريكا القائم على المكر والخداع
حزب الله: وقف المساعدات عن الفلسطينيين يؤكد ان ما تقدمه امريكا تحت عناوين انسانية هو كذب محض
حزب الله: ما مارسته الادارات الامريكية المتعاقبة في الخفاء جاء ترامب ليمارسه في العلن
حزب الله: تصريحات جون بولتون واعتباره الدستور الأميركي فوق كل المنظمات الدولية كشفت حقيقة الموقف الأميركي الاستعلائي
حزب الله: تصريحات جون بولتون وضعت حداً للخداع الطويل الذي مارسته الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق الانسانية جمعاء
وزير الخارجية جبران باسيل خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: وضع القضية الفلسطينية يزداد سوءاً ووضعنا يزداد ترهلا بدعمها
باسيل: مرحلة اسقاط العودة وابقاء اللاجئين بالدول المضيفة تمهيدا لتوطينهم بدأت مع قرار امريكا بوقف المساهمة في الاونروا
الرئيس عون خلال لقاء الجالية اللبنانية في ستراسبورغ: تراكم الدين العام والاهمال من الامور التي لا يمكن أن ننهيها بسرعة
الرئيس عون: بعض الاعلام يحاول ان لا يرى الا السلبيات بغض النظر عن الايجابيات وعن كل ما يتحقق من انجازات
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يدعو لاعتماد النسبية بتأليف الحكومة انسجاما مع ما اعتمد بتشكيل مجلس النواب
الشيخ قاسم: المقاومة اصبحت في زمن الانتصارات بعدما هدمت اركان المشروع التكفيري وجعلت الجبهة الاسرائيلية الداخلية مهددة
مركز المصالحة الروسي: وصول فرق تصوير لعدة قنوات شرق أوسطية وقناة امريكية الى جسر الشغور لتصوير هجوم كيميائي مزعوم
مركز المصالحة الروسي: سيناريو الهجمات الكيميائية في سوريا يفترض تقديم المساعدة للمدنيين من قبل الخوذ البيضاء
الرئاسة التركية: دعوتنا هي وقف الهجوم على ادلب عبر التنسيق بين الرأي العام العالمي والدول الغربية والاقليمية وامريكا
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ للارهابيين ويقضي على أعداد منهم بريف حماه الشمالي
رئيس مجلس الشعب السوري: سوريا ترحب بكل أبنائها الذين اضطرتهم الظروف لمغادرتها وتدعوهم للعودة
الخارجية الروسية: موسكو وطهران ستواصلان العمل مع اوروبا والصين للتصدي للمحاولات الامريكية لتقويض الاتفاق النووي
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتصدى لمحاولة تقدم لقوى العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران
32 قتيلا وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري استهدف متظاهرين قرب جلال اباد في شرق أفغانستان
رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أن بلاده لن تكرر"الاخطاء الاقتصادية وسلوك الماضي" اللذين دفعا البلاد لحافة الانهيار المالي
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
قوى الامن: توقيف 132 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس
منذ 43 mins
12 September، 2018
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