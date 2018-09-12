ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء بسياسة الولايات المتحدة التي تقوم على “فرض العقوبات أولا ثم التفاوض” وذلك على خلفية تجدد التوتر في العلاقات بين البلدين.

وصرح لافروف في كلمة على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك (أقصى شرق روسيا) “في غالبية الحالات لا تكون الولايات المتحدة مستعدة فعلا لبدء محادثات”.

وتابع “يعلنون في البدء عن عقوبات ثم عن عقوبات أخرى وبعد ذلك فقط ينتقلون الى التفاوض”.

ومضى يقول “الامر لا يقتصر فقط على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مع أنها اليوم في أسوأ وضع … كان الامر نفسه بالنسبة الى كوريا الشمالية والاتحاد الاوروبي. ومع الصين تدور حرب تجارية”.

واعتبر لافروف أن هذه السياسة “أصبحت سلوكا دائما بمجرد حصول مشكلة يتم الاعلان عن اجراءات للضغط”. وأضاف “لا أعتقد أنه من الممكن أن نتوقع نجاحا على المدى الطويل لهذه السياسة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية