اتفق مساعدو وزراء خارجية ايران والهند وافغانستان خلال اجتماع لهم اليوم الثلاثاء في كابول، علي تمتين التعاون والتسريع في وتيرة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث.

وافادت وكالة ارنا، ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي يجري زيارة والوفد المرافق لافغانستان حاليا، حضر اليوم احتماعا ثلاثيا بمشاركة مساعد وزير الخارجية الهندي جي غوخال، ومساعد وزير الخارجية الافغاني حكمت خليل كرزي.

وجری خلال الاجتماع، الحديث حول تيسير عملية الانتفاع من طاقات منطقة جابهار (جنوب ايران) وتذليل العقبات المحتملة بشأن التبادل التجاري والتعامل المصرفي بين الدول الثلاث وبما يشمل التعاون الاقتصادي وتنفيذ الاتفاقات الثلاثية وتضافر الجهود والتعاون بهدف ارساء كامل الامن والاستقرار فيما بينها.

من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع، علی تعاون ايران الشامل مع الحكومة الافغانية في مكافحة الارهابيين؛ مصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواكب افغانستان حكومة وشعبا في كفاحها لترسيخ السلام في هذا البلد.

ووصف عراقجي التعاون الثلاثي بين ايران والهند وافغانستان في منطقة جابهار بانه نموذج لتوفير مصالح المنطقة عبر التعاون متعدد الاطراف؛ داعيا الی تنمية هذا التعاون اكثر من ذي قبل.

الی ذلك اكد مساعد الخارجية الهندية علی تعهدات بلاده في سياق التعاون مع الحكومة الافغانية ومعالجة الوضع الاقتصادي والامني وتعزيز البنی التحتية في هذا البلد.

بدوره قدم مساعد وزير الخارجية الافغاني خلال الاجتماع الثلاثي اليوم مع نظيريه الايراني والهندي، شرحا للاجراءات الواسعة المتخذة من جانب كابول في سياق التوصل الی اتفاق ثلاثي مع طهران ونيودلهي لتحقيق السلام وضمان منافع الشعب الافغاني.

المصدر: وكالات