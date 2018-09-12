اعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية في جنوب شرق البلاد العقيد محمد رضا نصيري عن ضبط طن و129 كيلوغراما من انواع المخدرات في هذه المحافظة والقبض علي اربعة مهربين.

وقال العقيد نصيري في تصريح له الثلاثاء ان قوات شرطة مكافحة المخدرات رصدت نشاطات عصابة كبيرة للمخدرات في مدينة ايرانشهر واوقفت سيارة للمهربين وهي في طريقها الي مخبأهم مضيفا ان قوات الشرطة اعتقلت سائق السيارة وقامت بتفتيش المخبأ حيث ضبطت فيه 423 كيلو و700 غرام من مادة الافيون.

وصرح ان قوات الشرطة اكتشفت مخبأ آخر لهذه العصابة في احدی قری مدينة مهرستان وقامت باعتقال ثلاثة مهربين وضبط 414 كيلو و846 غراما من مادة الافيون و291 كيلو و195 غراما من مادة الحشيش اضافة الی اربع قطع سلاح كلاشينكف ومقادير من الذخائر.

المصدر: قناة العالم