أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الثلاثاء أنه سيسعى إلى إعادة إحياء المحادثات اليمنية – اليمنية بعد فشل محاولة أولى لعقد مفاوضات في جنيف.

وكان من المقرر ان تبدأ اجتماعات تحضيرية لمحادثات سلام رسمية الأسبوع الماضي، لكنها باءت بالفشل بعدما منع العدوان السعودي الوفد الوطني من التوجه الى جنيف.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن أنه سيتوجه الأربعاء إلى مسقط ومنها إلى صنعاء ثم الرياض من أجل الحصول على “التزامات راسخة من قبل الأطراف لمواصلة المشاورات”.

وقال غريفيث إن عملية السلام في اليمن ستشهد تقلبات، مقللا من أهمية فشل محادثات جنيف وواصفا الأمر بأنه “عقبات مرحلية”.

وطالب غريفيث المجلس بدعم جهوده الدبلوماسية المكوكية الجديدة من أجل تأمين “عودة سريعة إلى طاولة المفاوضات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية