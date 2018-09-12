قرر حزب العمال البرازيلي ترشيح فرناندو حداد لمنصب الرئاسة بدلا من الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المدان في قضية فساد والقابع في السجن حاليا.

وأكد العضو في اللجنة التنفيذية لحزب العمال، ومحافظ ولاية مينايس جيرايس، فرناندو بيمينتيل إن اللجنة قررت ترشيح حداد للانتخابات التي ستجري في الـ 7 من أكتوبر المقبل، بعد أن منعت المحكمة العليا لولا دا سيلفا من الترشح وحددت مهلة للحزب كي يختار مرشحه.

وتجدر الإشارة إلى أن لولا دا سيلفا لا يزال زعيما لحزب العمال اليساري وأحد أكثر الساسة في البرازيل شعبية، فيما تشير نتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة “داتافوليا” يوم الاثنين، إلى أن شعبية حداد لا تتجاوز الـ 9 بالمئة، على الرغم من أنها حققت أكبر نمو من بين جميع المرشحين الـ 13 في الفترة الأخيرة، حيث كانت 4 بالمئة في وقت سابق.

وكان لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل في الفترة من 2003 إلى 2010، حتى صدر بحقه حكم بالسجن 12 سنة لتلقيه رشاوى. ولا يزال أنصاره يعتقدون بأن الحكم بحقه ناجم عن مؤامرة لعزله من السلطة.

أما فرناندو حداد (55 عاما)، فهو سياسي يساري، لبناني الأصل، شغل منصب عمدة مدينة ساو باولو بين 2013 – 2017، كما عين وزيرا للتعليم سابقا

ويذكر أن والده هاجر إلى البرازيل من لبنان عام 1947.

المصدر: وكالة رويترز