طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثاء تركيا بالافراج فورا عن صحافي نمساوي معتقل بتهمة “الارهاب”.

واعتقل ماكس زيرنغاست، الصحافي لدى المجلة اليسارية المتطرفة ريفولت في ألمانيا، فجر الثلاثاء في أنقرة بحسب المجلة، بعد نشر مقالات حول حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في النمسا في بيان إن “اختلاف الآراء السياسية ليس مبررا للاعتقالات وأعمال الترهيب التي تحصل بشكل متزايد في تركيا”.

وأكدت وزارة الخارجية النمساوية توقيف مواطن نمساوي دون مزيد من التفاصيل.

وكثيرا ما تنتقد منظمات حقوقية تركيا وتتهمها بانتهاك حرية الصحافة والتي ازدادت منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.

وتحتل تركيا المركز الـ157 بين 180 دولة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة عام 2018 والذي نشرته المنظمة المعنية بحرية الصحافة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية