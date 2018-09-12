قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارتهما لمعرض “شوارع الشرق الأقصى” في فلاديفوستوك، آنية من العسل وقال ممازحا ستدفع قيمة الهدية بالعملة الصينية.

وأوضح الصحفيون الذين رافقوا الرئيسين خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في إطار أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أن بوتين اشترى في معرض “شوارع الشرق الأقصى” آنيتين من مشروب العسل التقليدي الروسي بقيمة 200 روبل وقدم إحداهما لشي جين بينغ.

وخلال استلامه هذه الهدية، قال الرئيس الصيني لنظيره الروسي “ليس لدي روبلات الآن للدفع”.

فيما رد بوتين على شي جين بينغ ممازحا: “ستدفع ثمنها لاحقا باليوان”.

وأجرى الرئيسان في وقت سابق من اليوم محادثات ثنائية تطرقا خلالها إلى مجموعة من القضايا المحورية في العلاقات بين البلدين، وأعلن بوتين عقب اللقاء أن الجانبين أعربا عن اهتمامهما بتكثيف استخدام عملتيهما الوطنيتين خلال الحسابات المالية المتبادلة.

المصدر: وكالات