جدد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، مطالبته بسحب القوات التركية المتواجدة في الأراضي العراقية، داعيا الجامعة العربية الى اتخاذ قرار جماعي بشان الأمر.

وقال الجعفري في كلمة له خلال انطلاق اجتماع الدورة الـ150 لوزراء الخارجية العرب في القاهرة ان “العراق حريص على إدامة علاقاته مع تركيا وجميع دول الجوار والمنطقة الا انه في الوقت ذاته لن يسمح بالتعدي على أراضيه او مس سيادته من قبل تركيا او اي دولة اخرى”.

وأضاف ان “الجامعة العربية في دورتها السابقة وللمرة الأولى تجمع بقرار موحد تدين خلاله التوغل التركي داخل العراق”، داعيا الدول العربية الى “تجديد وقفتها الى جانب العراق بسحب القوات التركية من العراق التي توغلت بعمق العراق بمساحات تصل الى 110 كم داخل بعشيقة”.

المصدر: موقع المنار