أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الثلاثاء 11-09-2018

حماة وريفها

• قصف الجيش السوري بالمدفعية وكرا لمجموعة إرهابية عند أطراف بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع أفرادها. كما نفذ الجيش السوري عمليات نوعية على أوكار الإرهابيين في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، أسفرت عن تدمير منصات إطلاق الصواريخ والقذائف كانوا يستخدمونها في الاعتداء على المناطق المجاورة.

دمشق وريفها

• أعلن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق، عن انهيار بناء سكني بحي الروضة في مدينة جرمانا نتيجة حفريات دون وقوع إصابات بين المدنيين.

دير الزور وريفها

• قُتل 10 مسلحين من “قسد” وأُسر 20 آخرين، إثر كمين نفذه مسلحو داعش، في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي. كما قُتل 5 مسلحين آخرين من “قسد” إثر استهدافهم بصاروخ موجه من قبل مسلحي داعش، على أطراف قرية الباغوز بالريف ذاته.

• قُتل مسلحان من “قسد” جراء انفجار لغم ارضي بهما، زرعه مسلحون مجهولون، بالقرب من حقل “التنك” النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

• قُتل 3 مسلحين من “قسد” وأصيب آخر، إثر استهدافهم من قبل مسلحي داعش، عند حقل “الصيجان” النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الخاضع لسيطرة “قسد”، أول أمس.

• أصيب عدد من الأشخاص إثر سقوط قذيفة صاروخية على بلدة غرانيج الواقعة تحت سيطرة “قسد” في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، مصدرها مسلَّحو داعش.

• داهم مسلحو “قسد” أحد المنازل في قرية درنج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بحجة أنهم يبحثوا عن السلاح ويقومون بسرقة مبلغ120 ألف دولار من المنزل.

• قتل داعش أحد مسلحيه واعتقل 3 آخرين، لدى محاولتهم الهروب إلى خارج مناطق سيطرته، قرب بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها

• بدأ “التحالف الدولي” ببناء قاعدتين عسكريتين له في مناطق سيطرة “قسد” المدعومة منه، إحداهما في قرية جمعاية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، والأُخرى غرب مدينة القامشلي.

• قُتل أحد مسلحي “قسد” وأُصيب مسلحان آخران، جراء انفجار قنبلة بهم، ألقاها مسلحو داعش، في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، كما قُتل مسلح آخر من “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في مدينة الشدادي.

الرقة وريفها

• اعتقل مسلحو “قسد” شخصاً، وصادروا سيارته بعد الاعتداء عليه بالضرب في قرية العريضة بريف الرقة الشمالي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

حلب وريفها

• قُتل طفل وأُصيب شخصان جراء انفجار عبوَّةٍ ناسفة بهم من مخلفات “الوحدات الكردية”، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

• انفجرت عبوة ناسفة في بلدة الغندورة في ريف حلب الشمالي الشرقي، زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة أحد أعضاء “المجلس المحلي” التابع للمجموعات المسلحة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها

• قُتل 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام”، جراء انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحون مجهولون عند مخفر شرطة مدينة سلقين التابع لـ “حكومة الإنقاذ_هيئة تحرير الشام” بريف إدلب الشمالي الغربي.

• قُتل شخص إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب بلدة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

• أصيب 5 مدنيين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على أطراف مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

• دخل رتل عسكري تركي، يضم دبابات وراجمات صواريخ، من الأراضي التركية، الى منطقة مدينة حارم بريف إدلب الشمالي الغربي.

• القت “هيئة تحرير الشام” القبض على مسؤول ما يسمى “ولاية حماه” بداعش، المدعو ” أبو حمزة المصري”، اثناء محاولته العبور الى الأراضي التركية، قرب قرية أطمة بريف إدلب الشمالي.

المشهد المحلي

• أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة نتائج قمة طهران الثلاثية وبحث آخر التطورات في إدلب، على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن بيانات مسؤولي الأمم المتحدة تواصل تجاهل الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب وهي أسباب أساسية في معاناة المواطنين السوريين. وشدد آلا، على ان الدولة السورية عازمة على تحرير إدلب من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتنظيمات المرتبطة به وإعادتها إلى كنف الدولة على غرار المناطق الأخرى التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

• أعرب رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، خلال لقائه وفد هيئة الدفاع عن سورية في السويد، جورج مقدسي، عن ترحيب سورية بكل أبنائها الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرتها ودعوتها لهم للعودة، مبينا أنه على الرغم من الحرب الكونية التي شنت على سورية إلا أنها تمكنت من الصمود ولم يستطع المعتدون تحقيق أهدافهم. وأشار إلى أهمية دور المغتربين في دعم وطنهم الأم سورية والمشاركة في المشاريع الاستثمارية ومرحلة إعادة الإعمار والبناء فيها إلى جانب نقل الصورة الحقيقية لما تتعرض له من إرهاب.

• دعا المشاركون في ختام ملتقى رجال الأعمال العرب والمغتربين، الذي عقد في فندق شيراتون دمشق، تحت عنوان شركاء في إعمار سورية الملتقى الذي نظمته مجموعة أورفه لي للاستشارات تزامنا مع الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي، إلى وضع الخطط والبرامج لتحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين وإعادة ضخها في مشاريع الإعمار وتطوير وتوسيع المدن والمناطق الصناعية والحرفية وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والحرفية وتأمين البنى التحتية اللازمة لذلك.

• أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه وبحسب المعلومات الواردة من سكان إدلب، فقد بدأت أعمال تصوير محاكاة استفزاز يزعم استخدام سلاح كيميائي من قبل الجيش السوري، وأضاف المركز أنَّ جميع التسجيلات المصورة لهجوم كيميائي مزعوم في جسر الشغور ستسلم إلى مكاتب تحرير القنوات التلفزيونية لتبث على الهواء بعد نشرها في الشبكات الاجتماعية.

• أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 304 شخصاً، هم زوجة مسؤول أوزبكي وطفل كان برفقتها، إضافة إلى 60 مدنياً بينهم 9 أطفال و6 نساء و211 مسلحاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام” و”جيش العزة” وفصائل أخرى متواجدة في إدلب، و31 مسلحاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، قتلوا خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل في أرياف إدلب وحلب وحماة، منذ الـ 26 من شهر نيسان الفائت ولغاية اليوم.

• أعلنت “قسد” عن بدء معركة تحت اسم “دحر الإرهاب” وهي المرحلة الاخيرة من حملة “عاصفة الجزيرة”، للسيطرة على المناطق المتبقية تحت سيطرة مسلحي داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وهي قرى وبلدات هجين والسوسة والشعفة مع القرى والمزارع التابعة لها.

المشهد الدولي

• قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة نتائج قمة طهران الثلاثية وبحث آخر التطورات في إدلب، إن البيان المشترك للقمة أكد عزم روسيا وتركيا وإيران على مكافحة الإرهاب وعلى الحفاظ على سيادة سوريا. وأضاف نيبينزيا، اننا نطالب المجموعات المسلحة في إدلب بوقف قصف المدنيين، مؤكداً انه لا يمكن السماح للإرهابيين باتخاذ المدنيين في إدلب كدروع بشرية ودمشق لا تمتلك الكيميائي. وأشار إلى أن روسيا تملك ادلة دامغة على استعدادات الإرهابيين في ادلب لاستفزاز كيميائي جديد بهدف اتهام الجيش السوري.

• قال المندوب الايراني الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، أن من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب على أراضيها وهو ما يضمنه ميثاق الأمم المتحدة، كما ندين أي استخدام للأسلحة الكيميائية لكننا نحذر من محاولات تلفيق هجمات. وأضاف خوشرو، أن الرئيس روحاني أكد أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تضر بالمدنيين.

• قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: لاحظنا في الأيام الأخيرة التحشيد باتجاه ادلب و”النظام” لا يرغب بالحل السياسي، وأشارت إلى أن روسيا خالفت التزاماتها وهي تنتهك مع إيران آخر مناطق خفض التصعيد في سوريا، والحقيقة هي أن أستانا فشلت في وقف العنف وتعزيز الحل السياسي في سوريا.

• أعلن مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، خلال الجلسة، أن الرئيس أردوغان أكد ضرورة حماية مناطق خفض التصعيد ودعا لوقف إطلا النار بإدلب، مضيفاً أن عملية إدلب من شأنها أن تهدد أمن تركيا وأوروبا وتؤدي لموجات نزوح كبيرة.

• قال المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إن فرنسا “ستتحرك بقوة” إذا تم استخدام “الكيميائي” من قبل الحكومة السورية. وأضاف دلاتر “أن مهمة محاربة الإرهاب أولويتنا المشتركة، وبإمكانها بل ومن واجبها أن توحدنا، لكن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تبرر وقوع ضحايا مدنيين”.

• أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ان واشنطن تعرض عضلاتها أمام موسكو وطهران على الأراضي السورية، وهي عبارة عن تهديدات وابتزازات، وأضاف نحن نسمي المواقع الجغرافية، حيث تجري الاستعدادات لتنفيذ الاستفزازات ونسمي منظمات إرهابية محددة، تدعمها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ولكن للأسف، يتم تجاهل كل هذه التحذيرات والإشارات. وأضاف ريباكوف أنه لا يمكن التسامح مع بقاء “بؤرة للإرهابيين” في إدلب السورية، وذكر أن دول الغرب تتجاهل الحقائق التي تقدمها روسيا بشأن التحضيرات الجارية للقيام باستفزاز كيميائي جديد في إدلب.

• أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تنظر بشكل جدي لتصريحات وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات ممكنة على القوات الروسية في سوريا، وذلك لأنها فقدت مصداقيتها، ونركز على البيانات الرسمية.

• أعلن عضو اللجنة الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي أوليغ موروزوف، أن القوات المسلحة الروسية قد تدعم الجيش السوري، في حال قرر “التحالف الغربي” ضرب سوريا بسبب استفزازات الهجوم الكيميائي في إدلب.

• ذكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعه مع نظيريه البولندي والروماني في عاصمة الأخيرة بوخارست، أن مقترح بلاده بخصوص إدلب السورية واضح ويتمثل بوقف الهجمات والعمل معا للقضاء على الجماعات الإرهابية. ولفت أوغلو، إلى أن الجميع مهتمون بالوضع في سوريا، وأشار إلى استمرار هجمات “النظام” السوري إلى جانب روسيا على إدلب.

• أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، تعليقا على اجتماعات الدول الضامنة بينها وبين المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بجنيف أمس واليوم، أن الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا، تركيا وروسيا وإيران، “ستواصل لقاءاتها التقنية فيما بينها، بما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية”. وأضاف البيان أنه “وضمن إطار مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، فإنه جرى التطرق إلى مسألة اللجنة الدستورية التي تعتبر مرحلة مهمة من مراحل الحل السياسي، فضلا عن المواضيع المتعلقة بها”.

• شدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستير بورت، أثناء جلسة في مجلس الشيوخ البريطاني، على أن بلاده قد تشارك في عمل عسكري على سوريا، بحجة استخدام حكومة دمشق السلاح الكيميائي، دون موافقة البرلمان. وشدد بورت على أن الحكومة البريطانية سترد “بشكل مناسب” على الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في محافظة إدلب السورية من قبل القوات الحكومية، وتابع: لا أستطيع الحديث الآن عن كيفية رد المملكة المتحدة أو توقيته”. من جانبه، حذرت ثورنبيري من أن مشاركة بريطانيا في هجوم غربي جديد على سوريا ستغرق المملكة المتحدة في الأزمة السورية وقد تهدد بالاصطدام مع القوات الروسية أو الإيرانية.

• قال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون خلال كلمة له في مقر الاتحاد الاوروبي في ستراسبورغ، إنَّ النزوح السوري يبقى من أكثر تداعيات دول الجوار ثقلاً امنياً واجتماعياً واقتصادياً، فقد استقبلنا اعداداً كبيرة منهم، لذا لا بد من ان تدركوا مدى العبء الذي نتحمله، لذلك ندعو الى تفعيل قرارات الدعم المادي للبنان الذي يسعى لتامين العودة الكريمة للنازحين الى ديارهم.

• أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة ألقاها في بداية اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء في الدورة الـ150 بمقر المنظمة في القاهرة، سعي بلاده إلى ضمان استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددا على ضرورة تسوية الأزمة السورية سياسيا. وأضاف الجبير أن السعودية “عملت على توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام للتوصل إلى حل سياسي يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدتها ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم والالتزام بإعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.

• واجهت الحكومة الهولندية الاثنين موجة احتجاجات من قبل نواب بعد أن كشف تقرير إعلامي أنها دعمت مسلحي “الجبهة الشامية” المعارضة، التي صنفتها النيابة العامة الهولندية منظمة إرهابية، وطالب نواب البرلمان الحكومة بتقديم أجوبة بعد أن أورد تقرير بثه التلفزيون العمومي أن الحكومة قدمت “مساعدة غير فتاكة” إلى 22 فصيلاً معارضاً مسلحاً يقاتلون ضد الجيش السوري.

المصدر: الاعلام الحربي