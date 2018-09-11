قالت نائب رئيس مبادرة لاروش الألمانية فيمين إيلكا إن “العدل في اليمن يعادل العدل في العالم، والعدالة في اليمن تأتي للعدالة في العالم”.

كلام نائب رئيس مبادرة لاروش الألمانية جاء خلال ندوة بعنوان “جرائم وانتهاكات التحالف السعودي بحق اطفال اليمن”، عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية على هامش أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الانسان.

وأكدت أنه “لا حل في اليمن الا الحل السياسي، وهذا ما اشارت اليه المفوضة السامية لحقوق الانسان يوم أمس في تقرير للخبراء الذي أعد هذا العام تقريرا اخر يشير الى ان اكثر من 16700 شخص قتلوا وحرجوا في اليمن، منذ بداية النزاع وحرب قوات التحالف السعودي على اليمن.”

ورأت أن “ما يجري في اليمن لو لم نتبع أمامه لغة الدبلوماسية واتبعنا لغة التحفظ، كان بالامكان القول انه بداية سيئة للابادة الجماعية، فيجب على الجميع المحاولة لوقف هذه الابادة”.

المصدر: وكالة يونيوز