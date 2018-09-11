قال مندوب فرنسا الدائم في مجلس الامن الدولي فرانسوا ديلاتر “لن نسمح بإستخدام جديد للاسلحة الكيميائية في سوريا ونحن في فرنسا مستعدون مع شريكينا ان نرد اذا تم استخدام الكيميائي مجددا.”

كلام ديلاتر المندوب الفرنسي جاء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الامن الدولي المنعقدة في أمريكا حول نتائج قمة طهران الثلاثية التي جرت بين ايران وروسيا وتركيا.

أضاف “أرحب بمشاركة الامم المتحدة بالاستعداد للمشاركة في كل السيناريوهات لنضمن عدم استهداف المدنيين.”

وتابع “ان مسؤوليتنا المشتركة تتمثل في عدم الكف عن المحاولة من اجل ايجاد حل ممكن في سوريا يضمن عدم وجود تصعيد عسكري وان هناك مسارا من اجل تسوية سياسية، وهذا يحصل اذا اتحدنا سويا، وهذا يحتاج الى اعطاء وقت للحوار لنضمن ان تتحقق الحلول او تظهر وهذه هي الاولوية بالنسبة لنا.”

وأكمل “المأساة في سوريا ليست من أحداث الماضي وهي لا تزال قائمة والتأثير على المدنيين كبير، وهجمات النظام السوري تؤدي الى الفوضى ولا يمكن ان تحقق الاستقرار.”

وتابع “الطريقة الوحيدة لحل هذا النزاع هي اللجوء الى التفاوض السياسي وليس هناك من حل اخر ولا طرق مختصرة، فقيمنا ومصالحنا كدبلوماسيين وسياسيين تحدو بنا الى الانضمام الى جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة لاعادة اطلاق مسار جنيف.”

المصدر: وكالة يونيوز