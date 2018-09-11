أعلنت العاصمة الفدرالية الأميركية حالة الطوارئ الثلاثاء إثر اقتراب الإعصار فلورنس من السواحل الشرقية للولايات المتحدة حاملا معه أمطارا غزيرة قد تتسبب بفيضانات في منطقة واشنطن.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة الاميركية موريل باوزر في مؤتمر صحافي إن حالة الطوارئ “يسري مفعولها فورا”، وإن الاجراء “يضمن أن تكون لدينا الموارد الضرورية لمواجهة فلورنس”.

وطلب من أكثر من مليون شخص يقيمون في المناطق الساحلية مغادرة منازلهم قبيل وصول الاعصار المتوقع الخميس، وأعلنت حالة الطوارئ في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وفرجينيا ومريلاند.

وأمر إعلان الطوارئ الذي وقعته باوزر يستمر 15 يوما ويشير إلى أن فلورنس “يتوقع أن يتسبب برياح عاتية وأمطار وارتفاع الامواج”.

وآخر مرة أعلنت فيها حالة الطوارئ في واشنطن كانت في كانون الثاني/يناير 2016 عندما غطت عاصفة شتوية أطلق عليه اسم “سنوزيلا” العاصمة ومنطقتها بطبقة كثيفة من الثلج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية