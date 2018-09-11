قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الثلاثاء إن المجر ستقاوم أية محاولات “لابتزازها” ودفعها إلى تليين موقفها المعادي للهجرة، عشية تصويت في البرلمان الاوروبي ضد حكومته الشعبوية.

ووصف أوربان بـ”المهين لكرامة بلاده” تقريرا قدم إلى البرلمان يتهم حكومته بأنها تشكل “تهديدا منهجيا” للقيم الديموقراطية التي قام على أساسها الاتحاد الاوروبي.

وسيصوت البرلمان الاوروبي ظهر الجمعة حول ما إذا كان سيطلق اجراء يمكن أن يقود إلى عقوبات سياسية غير مسبوقة ضد المجر، ويعمق الانقسام بين الاحزاب الوسطية المؤيدة لأوروبا والقوى الشعبوية المعادية للهجرة.

وقال اوربان موجها كلامه الى نواب البرلمان الاوروبي بغضب “مهما كان القرار الذي ستتخذونه، فلن ترضخ المجر للابتزاز”، واتهمهم بأنهم قد قرروا بالفعل تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي والسعي لفرض إجراءات للحد من حقوق حكومته بالتصويت.

وقال “المجر ستحمي حدودها وتوقف الهجرة غير الشرعية وتدافع عن آرائها”، متهما النخبة في الاتحاد الاوروبي بالرغبة في معاقبة بودابست على موقفها المعادي للهجرة.

وتقول بودابست إن إجراءاتها المناهضة للهجرة ودفاعها عن حقوقها السيادية تتماشى مع مزاج الناخب الاوروبي الذي سيختار برلمانا جديدا في ستراسبورغ في أيار/مايو المقبل.

إلا أن جوديت سارجنتيني التي تقود التصويت حول ما إذا سيتم اتخاذ اجراء بحق المجر، قالت للنواب أن الوقت حان لكي يتخذوا “خيارا مهما”.

وقالت النائبة من حزب الخضر في هولندا “هل ستسمحون لحكومة ان تنتهك القيم التي بني عليها الاتحاد دون عواقب، أم هل ستضمنون أن تكون قيم هذا الاتحاد أكثر من مجرد كلمات مكتوبة على قطعة ورق”.

وتعرب النائبة في تقريرها عن مخاوف بشأن استقلال القضاء في المجر والفساد وحرية التعبير والحرية الاكاديمية والدينية وحقوق الاقليات واللاجئين.

وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرلمان الأوروبي حقه في اتخاذ المبادرة في هذا المجال.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية