أعلن مجلس محافظة البصرة ، الثلاثاء ، عن انخفاض نسبة الإصابة بالتسمم جراء تلوث المياه التي شهدته المحافظة في الأيام الماضي، فيما أكد إيصال المياه الصالحة للشرب في عموم مناطق البصرة.

وقال عضو المجلس ، مجيب الحساني في تصريح، “هنالك انخفاضا كبيرا في نسبة إصابة المواطنين بالتسمم جراء تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية حسب تقارير مستشفيات المحافظة”،لافتا إلى إنه “تم تحويل اغلب المناطق من تغذية المياه من شط العرب إلى قناة البدعة”.

وأضاف إن “قناة البدعة جهزت اغلب مناطق المحافظة بمياه صالحة للشرب والاستعمال ، فضلا عن تجهيزها لمناطق العشار والمعقل بمياه كافية لسد الحاجة”، مطالبا “رئيس الوزراء حيدر العبادي والكابينة الوزارية المتواجدة معها في المحافظة بتمديد بقائهم في البصرة لوضع الحلول اللازمة”.

وتابع إن “إيقاف تغذية مياه المحافظة من شط العرب حصل بأمر مجلس المحافظة لدفع أللسان الملحي”، مبينا إن “أمر الإيقاف وتحويل تغذية المياه إلى قناة البدعة يعد حلا وقتيا لتجهيز المحافظة بمياه صالحة للشرب خلال الفترة الحالية”.

ومن جانب أخر نفى الحساني “توقف محطة البدعة عن العمل بسبب ملوحة المياه”، موضحا إن “بعض وسائل الإعلام تحاول نشر الأكاذيب لغرض تأجيج الشارع البصري”.

المصدر: مواقع عراقية