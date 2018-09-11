صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 6/9/2018 ادعى (م. م. مواليد 1991، سوري) بأنه تعرض لعملية سلب سيارته المستأجرة نوع “هيونداي 110 GRand” في محيط نفق نهر الكلب، من قبل مجهولين انتحلوا صفة أمنية وبحوزتهم مسدسات حربية، وفروا بها إلى جهة مجهولة.

باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الميدانية، فتبين لها وجود تناقض في افادة المدعي، على الاثر وبالتاريخ ذاته، أوقفته بناء على اشارة القضاء المختص.

بالتحقيق معه، اعترف ان عملية سلب السيارة تمت نتيجة خلاف حول عمليات ترويج المخدرات، وان السيارة كان بداخلها كمية من المخدرات ومبلغ مالي لقاء بيع هذه المواد قدره مليونا ليرة لبنانية، وانه كان يقوم بترويجها في محلة نهر الكلب.

كما اعترف انه يستحصل على المخدرات من تاجر في البقاع وينقلها له المدعو (ن. ح.، مواليد عام 1996، سوري).

بتاريخ 7/9/2018 اوقف الاخير من قبل احدى دوريات شعبة المعلومات في محلة الدورة.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات وتعاطيها والتنسيق مع (م. م.) في عمليات الترويج المذكورة.

اودعا المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية