بحث رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وبريت مكغورك مبعوث الرئيس الأميركي في التحالف في الحرب ضد داعش ،اليوم الثلاثاء، تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء إن “لقاء جمع الطرفين تم فيه بحث ومناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العراق، والجهود المبذولة بشأن تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية، وجلسات البرلمان الجديد للعراق واحتمالية تشكيل أكبر تحالف في البرلمان كخطوة أولى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.

وأضاف البيان انه “جرى في اللقاء تقييم دور إقليم كردستان ومشاركته في العملية السياسية العراقية وتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية بانه دور مهم وفاعل “، وعبر الجانبان عن أملهما أن “تتمخض الجهود المبذولة في قريب عاجل إلى نتيجة تتشكل من خلالها الحكومة العراقية الجديدة تراعي مصلحة كافة المكونات العراقية وان يدخل البلد مرحلة جديدة”، بحسب البيان.

وتابع البيان أن “الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة لبرلمان كردستان في 20 أيلول/سبتمبر الجاري”.

المصدر: سبوتنيك