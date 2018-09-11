أكدت وزارة الخارجية التركية، أن المشاركين في المباحثات الرباعية حول سوريا في جنيف اتفقوا مبدئيا بشأن قوائم المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة.

وجاء في بيان الوزارة: “ممثلو الدول الضامنة لمسار أستانا اجتمعوا في جنيف يومي 10 و 11 سبتمبر مع المبعوث الأممي الى سوريا، وخلال اللقاء جرى مناقشة تشكيل وتنظيم اللجنة الدستورية، ما يعتبر مرحلة هامة في إطار جهود تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية”.

وتابع: “في هذا الصدد تم التوصل لاتفاق مبدئي بشأن قوائم المرشحين، المقترحة من النظام السوري والمعارضة”.

المصدر: سبوتنيك