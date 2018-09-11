تستضيف دولة الكويت، الأربعاء، اجتماعاً لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي مع رئيسي الأركان المصري والأردني، إضافة إلى ممثلين عن القيادة المركزية للجيش الأميركي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن بيان للجيش الكويتي، اليوم، أن “الاجتماع يسعى إلى تعزيز وتفعيل آلية العمل المشترك بين الدول المجتمعة، استكمالاً للخطوات التي تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة”.

وسيتم البحث في العديد من المحاور ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والإقليمية بالمنطقة، وكذلك جهود محاربة الإرهاب والتطرف؛ فضلا عن مواضيع تهدف إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات، لضمان أمن واستقرار دول المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع رؤساء أركان دول المجلس، أمس، حيث ناقشوا سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك، للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة في دول المجلس. كما ناقش اجتماع رؤساء الأركان الخليجيين العديد من المواضيع، وبينها إنشاء أكاديمية خليجية للعلوم الأمنية والاستراتيجية.

المصدر: سبوتنيك