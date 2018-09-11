كشف سلاح المدفعية التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء عن عمليات نوعية مشتركة مع سلاح الجو المسير بجبهة الساحل الغربي.

واشترك سلاح المدفعية مع سلاح الجو المسير بعمليات نوعية، بالإستناد على الرصد الجوي بتوجيه القذائف والهاونات لضرب تجمعات وآليات العدو في الساحل الغربي مكبدين العدو خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأوضحت مشاهد وصور تكامل وفاعلية كبيرة بين سلاح المدفعية وسلاح الجو المسير بتوجيه دقيق للمدفعية والهاونات على أهداف عسكرية لقوى العدوان بإحداثيات أصابت الأهداف إصابة فائقة الدقة.وأظهرت إستهداف عدد من تجمعات قوى العدوان في جبهات الساحل الغربي ومقتل وإصابة العشرات منهم، بالإضافة لتدمير عدد من الآليات والتحصينات.

المصدر: موقع انصار الله