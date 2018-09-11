صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية البيان الآتي نصه:

“رداً على الحملة المبرمجة التي أطلقتها مجموعة تدعي حرصها على سمعة الجامعة ومستوى شهادتها، والشائعة التي بثّتها بخصوص تهديد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بشهادة الجامعة اللبنانية، وبعد اللغط الذي أثارته هذه الشائعة والمخاوف التي زرعتها في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم، اكتفت إدارة الجامعة بنشر بيان تكذيبي ينفي هذه الأخبار، وتريثت عن نشر مضمون المراسلة التي سرعان ما بعث بها الاتحاد الأوروبي إليها ينفي من خلالها هذه الأخبار.

أما الآن، وقد نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان توضيحاً على موقعها (https://eeas.europa.eu) جاء فيه: “الجامعة اللبنانية وهي أكبر مؤسسة تعليم عالي في لبنان شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في جهوده لدعم التميز في نظام التعليم العالي. التقارير الإعلامية التي ادعت أن الاتحاد الأوروبي قد توقّف عن الاعتراف بشهادات الجامعة اللبنانية لا أساس لها من الصحة ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بأي خطوة اتخذتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد”، فإن الجامعة اللبنانية تدعو اللبنانيين مجدداً إلى عدم الالتفات للأقوال والشائعات المغرضة والمدمرة واستقاء الحقيقة من منابعها”.

المصدر: الوكالة الوطنية