أكد عضو لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي أوليغ موروزوف اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو الروسي قد يقدم دعما لقوات الجيش السورية في حال قرر “التحالف الغربي” شن هجمات ضد سوريا بسبب “هجوم كيميائي مفبرك” في إدلب.

وقال موروزوف لوكالة “سبوتنيك” “حتى لو بدؤوا [الدول الغربية] بمهاجمة سوريا، لن يصدق الهجمات الكيميائية إلا من يقومون بفبركتها. لكن هذا لا يعني أن التحالف الغربي لن يقوم بالهجوم. الهجمات الكيميائية هي مجرد واجهة كي يكون هناك ما يقال لتبرير الأفعال”. واضاف موروزوف أن “الرد السوري سيكون في المقام الأول ضد المسلحين ولا أستبعد أن سلاح الجو الروسي قد يدعمه، لكن فقط في حال بدأ التحالف الغربي بالهجوم”.

المصدر: وكالة سبوتنيك