نفذت وحدات الجيش السوري العاملة في حماة عمليات جديدة ضد أوكار تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له في الريف الشمالي وأوقعت بين صفوفها العديد من القتلى والمصابين.

وذكرت سانا أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية وكرا لمجموعة إرهابية في أطراف بلدة قلعة المضيق شمال غرب مدينة حماة بنحو 50 كم وأوقعت جميع أفرادها بين قتيل ومصاب ومن بين القتلى الإرهابي محمد زياد العبد الله.

ولفتت سانا إلى أن وحدات الجيش نفذت عمليات نوعية على أوكار الإرهابيين في بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة بنحو 35 كم أسفرت عن تدمير منصات إطلاق الصواريخ والقذائف كانوا يستخدمونها في الاعتداء على المناطق المجاورة.

وكانت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة استهدفت مساء أمس بـ 5 صواريخ غراد المطار العسكري وقرية ارزة وحديقة المعلمين في حماة ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

المصدر: وكالة سانا