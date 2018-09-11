تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل على المدى المتوسط، إلى 63-64 روبلا، من مستوى 70 روبلا يجري تداول العملة الأمريكية به في السوق الروسية.

ويرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أورشكين، أن الوقت قد حان لبيع الدولارات وشراء العملة الروسية، موضحا أن استقرار الروبل يستند إلى أمور أساسية مثل استهداف مستوى تضخم على المدى الطويل عند 4% لا أكثر.

وجاء تصريح الوزير الروسي في وقت تراجعت فيه العملة الروسية، اليوم الثلاثاء، مقابل نظيرتها الأمريكية إلى مستويات متدنية منذ مارس 2016، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ70 روبلا، فيما صعد اليورو فوق مستوى الـ81 روبلا.

المصدر: وكالات