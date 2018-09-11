واصلت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها بإسناد من سلاحي الطيران والمدفعية في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء آخر معاقل التنظيم التكفيري موقعة في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفادت سانا أن سلاحي الطيران والمدفعية نفذا رمايات مركزة ضد أوكار وتحصينات إرهابيي داعش في منطقة تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

وبينت سانا أنه تزامنا مع الغارات الجوية والقصف المدفعي واصلت وحدات الجيش العاملة في المنطقة تقدمها في عمق الجرف الصخري المتاخم لتلول الصفا وسط اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش الذين يحاولون استغلال طبيعة المنطقة وتكوينها البازلتي المعقد بما يحويه من كهوف ومغاور وجحور واتخاذها اوكارا للاختباء من ضربات الجيش الذي ينفذ عملياته وفق تكتيك مدروس يتلاءم وطبيعة المنطقة ووعورتها الأمر الذي ضيق الخناق على إرهابيي التنظيم وأوقع في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة حققت تقدما كبيرا في عمق الجروف الصخرية في منطقة تلول الصفا وسيطرت على مساحات جديدة خلال الايام القليلة الماضية وسط حالة انهيار وفرار لإرهابيي داعش باتجاه العمق مترافقا مع تعزيز الجيش انتشاره وتثبيت نقاط متقدمة في إطار العملية العسكرية المتواصلة لتطهير كامل بادية السويداء الشرقية من الإرهاب.

المصدر: وكالة سانا