نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل كبير بعلاقات الثقة القائمة بين روسيا والصين في مجالات السياسة والأمن والدفاع.

وقال بوتين في لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ الذي جرى على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية الثلاثاء “نعرف أنكم تعيرون اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الروسية الصينية ونحن في اتصال منتظم معكم وتسرني إمكانية استقبالكم في روسيا”.

وعبر الرئيس بوتين عن أمله بأن يصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين العام الجاري إلى 100 مليار دولار، واضاف “87 مليارا (من الدولارات هو حجم التبادل التجاري) في العام الماضي والعام الجاري سنبلغ على الأرجح 100 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “الزيادة السنوية لهذا المؤشر تتجاوز 30%”.

ويشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في الـ11 والـ12 من ايلول/سبتمبر الجاري، بدعوة من الرئيس بوتين، لأول مرة في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي الذي تجري بمدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: روسيا اليوم