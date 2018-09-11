أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني الى ان الطقس في لبنان غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.
الحالة العامة:
طقس مستقر على لبنان خلال الأيّام القادمة يتقلب تدريجيًا يوم الجمعة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل وضباب على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.
الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.
الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًاً سرعتها من ١٠ الى ٣٥ كلم/س
الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسّط أحيانًا على المرتفعات.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٧٥ %.
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج
حرارة سطح الماء: ٢٩°م
الضغط الجوي:٧٦١ ملم زئبق
المصدر: مصلحة الارصاد الجوية