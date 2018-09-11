أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني الى ان الطقس في لبنان غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الحالة العامة:

طقس مستقر على لبنان خلال الأيّام القادمة يتقلب تدريجيًا يوم الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل وضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًاً سرعتها من ١٠ الى ٣٥ كلم/س

الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسّط أحيانًا على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٧٥ %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج

حرارة سطح الماء: ٢٩°م

الضغط الجوي:٧٦١ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية