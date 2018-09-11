قال رئيس المفوضية العامة لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” في واشنطن حسام زملط إن “إغلاق مكتب المفوضية بالعاصمة الأمريكي يحثنا على سرعة مقاضاة إسرائيل دوليا”.

وأوضح زملط في حديث له الثلاثاء أن “القرار لم يكن مفاجئا ويحثنا على الضغط على المحكمة الجنائية بالتسريع في محاكمة إسرائيل وتفعيل جميع أدوات القانون الدولي والهيئات الدولية ضد جرائمها”.

ولفت زملط الى ان “قرار الإدارة الأمريكية إنما يأتي تنفيذا لطلبات الحكومة الإسرائيلية التي كان أولها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين”.

وذكر زملط أن “هذا التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن ينسف حقوقنا فحقوقنا المعترف بها في المحافل الدولية ليست للبيع”.

المصدر: فلسطين اليوم