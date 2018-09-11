نفى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الثلاثاء “معلومات حول وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لحضور مناورات فوستوك – 2018”.

وقال أوشاكوف في حديث له على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع “لا توجد مثل هذه المعلومات، ولم أسمع بها”.

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان “الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص”.

ويتزامن المنتدى مع مناورات الجيش الروسي “فوستوك – 2018” التي بدأت اليوم وستستمر في الفترة من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر، في خمس ميادين وفي مياه بحر اليابان وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.

المصدر: سبوتنيك