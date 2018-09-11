قال نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية في وزارة السكك الحديدية في كوريا الشمالية كيم جانغ سيك الثلاثاء إن “كوريا الشمالية ستطور مشروع توحيد السكك الحديدية مع روسيا وكوريا الجنوبية ويجب أن يكون تابعا لشبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف جانغ سيك في حديث له “مستقبلا وعلى أساس المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية سنقوم بتطوير هذا المشروع ليكون هذا المشروع تابعا لدول شبه الجزيرة الكورية”.

وأوضح جانغ سيك أن “على الدول الثلاث أن تنشأ مجموعة مشتركة لتطوير هذه السكك الحديدية”.

المصدر: سبوتنيك