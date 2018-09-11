قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إن “تحركات الإرهابيين أجبرت القوات المسلحة الايرانية على التصدي لها واتخاذ إجراء ردعي”.

وأضاف قاسمي في تعليق له على استهداف الحرس الثوري الايراني بـ7 صواريخ لمواقع تنظيم ارهابي في اقليم كردستان العراق أن “هذا الإجراء لم يكن خيار ايران ورغبتها بل أن التحركات الإرهابية أجبرت ايران على اتخاذ إجراء ردعي”، وتابع “لا سيما تلك التحركات التي أدت إلى شهادة عدد من حرس الحدود والجنود الايرانيين”، وأكد أن “هناك معلومات أكيدة على هذا الأجراء كان إجراء وقائي”.

وأمل قاسمي “في تمكن جميع الأطراف في المنطقة من تعزيز الأمن والاستقرار ولا سيما على الحدود”، وشدد على أن “ايران لن تجامل أحدا بشأن أمنها القومي خاصة المسلحين قرب الحدود”.

المصدر: وكالة مهر