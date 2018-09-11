تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشكل كبير بنسبة 12 بالمئة في صيف 2018، بحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد “اودوكسا” أن “سبعة من كل عشرة فرنسيين بات لديهم حكم سلبي على رئيس الدولة الذي حطم الرقم القياسي لجهة عدم الشعبية، إذ يعتبر 29 بالمئة فقط من الاشخاص الذين استطلعت آراؤهم انه رئيس جيد”.

وقال الاستطلاع الذي انجز لحساب مجلة الاكسبرس واذاعة فرنسا الدولية والصحافة المحلية “تراجعت شعبية ماكرون لدى مختلف فئات الراي العام وذلك اثر استقالة وزيرين يحظيان بشعبية (نيكولا اولو ولورا فليسل)”.

من جهته، خسر رئيس الوزراء ادوار فيليب خمس نقاط مقارنة باستطلاع سابق انجز نهاية حزيران/يونيو، وبات التأييد له لا يتجاوز 35 بالمئة وعبر 64 بالمئة (بزيادة 5 بالمئة) من الذين شاركوا في الاستطلاع عن آراء سلبية بشأنه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية