يبدأ الغانيون الثلاثاء إلقاء نظرة الوداع على الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي وصل جثمانه الاثنين إلى غانا مسقط رأسه حيث ستقام له جنازة وطنية دعي إليها عدد كبير من الشخصيات في العالم.

ورافقت الجثمان الذي نقل من جنيف وقد لف بعلم المنظمة الدولية، نان أريا انان أرملة الفقيد وابناؤه ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة.

وأنان الذي توفي بسويسرا في 18 آب/أغسطس عن ثمانين عاما، سيدفن في المقبرة العسكرية الجديدة في العاصمة الغانية أكرا.

وحضر الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو مراسم وصول الجثمان التي حضرها أيضا زعماء تقليديون ورجال دين ومسؤولون عسكريون وسياسيون، وشدد الرئيس الغاني على أن جنازة أنان ستكون “حدثا كبيرا لبلدنا” . مشيرا إلى أنه يتوقع حضور العديد من رؤساء الدول وكبار ممثليها.

وكانت غانا أعلنت الحداد الوطني للأسبوع ونكست كل الأعلام حدادا على أنان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية