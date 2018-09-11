أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن أكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا الحديث “الشرق- 2018” قد بدأت في الشرق الأقصى من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها “في الشرق الأقصى الروسي بدأت مناورات قوات “الشرق- 2018″، ولفتت الى انه “خلال المناورات سوف يجري العمل على مسائل تطبيق أنواع الفرق العسكرية لمصلحة ضمان الأمن العسكري الروسي”.

وأوضحت الوزارة أن “الهدف الرئيسي من المناورات – التحقق من استعداد أجهزة الإدارة العسكرية عند التخطيط والتنفيذ لإعادة تجميع القوات لمسافات طويلة وتنظيم التفاعل بين الفرق البرية والقوات البحرية، فضلا عن حصول القادة والمقرات القيادية على الممارسة وتحسين مهاراتهم في إدارة القوات”.

وأشارت الوزارة الى ان “المناورات ستجري على مرحلتين، في الأولى سوف يتم الانتهاء من نشر المجموعات العسكرية في الشرق الأقصى، وزيادة فرق القوات البحرية في المناطق البحرية الشمالية والشرق الأقصى”، وتابعت “خلال المرحلة الثانية سيعمل القادة والمقرات على إدارة الفرق المشتركة بين القوات مع القيام بالممارسة العملية للإجراءات الدفاعية والهجومية”.

المصدر: سبوتنيك