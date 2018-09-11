أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح الثلاثاء 11-9-2018.

البناء

أكدت أوساط سياسية أنّ تشكيل الحكومة عُلّق لفترة طويلة بفعل سفرات رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، كلّ على حدة إلى الخارج، متمنيةً أن تكون هذه «الاستراحة» فرصة لمزيد من الاتصالات الداخلية لحلحلة العقد، لكنها استبعدت في الوقت نفسه هذا الأمر أو الوصول إلى نتيجة لأنّ أصحاب القرار غير موجودين حالياً.

قالت قيادات عراقية على صلة بمشاروات تسمية الكتلة الأكبر ورئيس الحكومة المقبل إنّ خلط أوراق يجري بين الكتل المعنية في تحالفي الإصلاح والبناء، وخصوصا كتلتي سائرون والفتح سيغيّر المشهد العراقي، وانّ اسم الرئيس السابق للحكومة نوري المالكي لم يكن مطروحاً لرئاسة الحكومة أصلاً، لكن الجديد هو شطب اسم الرئيس الحالي للحكومة حيدر العبادي من التداول، وانّ التشاور ربما يعود إلى صيغة حكومة جامعة وليس حكومة غالبية…

النهار

قال مسؤول قضائي سابق إنه يود أن يشكر الدولة لأنها أعفته من مهماته بعد مراقبته تدهور الأوضاع في البلد.

رجحت مصادر أن يزور الوزير السابق أشرف ريفي بيت الوسط ولقاء الرئيس سعد الحريري بعد عودة الأخير من لاهاي.

الجمهورية

سُئل نائب بقاعي هل تتطلّب مشكلة التأليف الحكومي تدخُّلاً خارجياً، فأجاب: «بعد شويّ رح يخلّو الناس تترحّم على زمن الوصاية».

قال مسؤول كبير إلى قريبين منه حين سألوه إذا كان سيبادر إلى مخرج «اللحظة الأخيرة» إن أيام «كاريتاس انتهت».

أكد مرجع كبير لزائر إستمزجه رأيه في تأليف الحكومة فردّ عليه وقال إن التأخير في تشكيل الحكومة لا يُضيره.

اللواء

يتوقع وزير «سيادي» أن تشهد بيروت في غضون الأسبوعين المقبلين حركة زيارات إقليمية.

طرح سؤال خطير في منتدى: هل كان يجب إجراء الانتخابات على أساس قانون النسبية؟

تؤكد مصادر اقتصادية ان مهلة «سيدر» مددت حتى نهاية السنة، قبل ان تفكّر الدول المانحة في تحويلها إلى دول أخرى في افريقيا!

المصدر: صحف لبنانية