أعلن “البنتاغون” الاميركي أن “مسؤولي البعثة العسكرية للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية يبحثون مع المسؤولين في كوريا الشمالية إمكانية إعادة النظام الكوري الشمالي رفات المزيد من قتلى الحرب الكورية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية الكولونيل روب مانينغ إن “وفدا يقوده الجنرال الأميركي مايكل مينيهان رئيس أركان قيادة الأمم المتحدة في كوريا (يو أن سي) التقى الجمعة مسؤولين كوريين شماليين في قرية بانمونجوم الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين”.

وأضاف المتحدث ان “المشاركين ناقشوا الجهود العسكرية لدعم أي إعادة محتملة للرفات في المستقبل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية