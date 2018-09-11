أفادت قناة “سي بي سي” الكندية بأن شركة “جنرال دايناميكس لاند سيستمز” ستورد عددا أقل من العربات المدرعة للسعودية مما اتفق عليه في العقد الموقع بين الجانبين في عام 2014.

وذكرت القناة أنها تلقت وثائق جديدة، تشير إلى أن الشركة ستورد 742 مدرعة من نوع “LAV 6” بدلا من الـ 928 المقررة سابقا.

وسلمت كندا أولى المدرعات للسعودية في بداية عام 2017، تنفيذا للعقد الذي تم توقيعه في شباط/فبراير 2014. وبلغت قيمة الصفقة 15 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي في وقت عقد الصفقة).

وينص العقد على توريد 119 عربة مدرعة مزودة بمدفع من عيار 105 ملم، و119 أخرى مزودة بأسلحة مضادة للدبابات و119 مزودة بمدفع من عيار 30 ملم، بالإضافة إلى عربات تحمل الأسلحة العادية (رشاشين من عيار 5.56 و7.62 ملم ومدفع من عيار 25 ملم).

وبعد نشر أولى التقارير الإعلامية عن الصفقة في عام 2015، تعرضت السلطات الكندية للانتقادات، حيث اعتبرها السياسيون الكنديون انتهاكا للقانون الذي يحظر توريد الأسلحة إلى الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان، لكن رئيس الوزراء الكندي الجديد، جاستين ترودو أعلن في عام 2016 أن كندا لن تتراجع عن هذه الصفقة التي عقدتها الحكومة السابقة.

المصدر: وكالات