أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني كيم تورا عن عزمه تنظيم مظاهرات بعاصمة الإقليم برشلونة غدا الثلاثاء، للمطالبة باستقلال كتالونيا عن إسبانيا.

وقال كيم تورا في كلمة متلفزة له، اليوم الاثنين إن “حكومتنا تعتزم جعل الجمهورية أمرا واقعا”.

ومن المتوقع تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة في يوم إجراء التظاهرات، حيث ينتظر أن يشارك فيها مئات الآلاف من سكان الإقليم.

يذكر، أن حكومة كيم تورا جاءت إلى الحكم في كتالونيا في أوائل يونيو الماضي لتنهي الحكم المباشر الذي فرضته مدريد على الإقليم في أعقاب إعلان حكومة كتالونيا السابقة برئاسة كارليس بوتشديمون الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد الخريف الماضي بعد استفتاء لم توافق عليه السلطات المركزية والذي أقرت المحكمة الدستورية ببطلانه.

وفي مايو 2018 تم انتخاب كيم تورا المؤيد لانفصال كتالونيا رئيسا جديدا لحكومة الإقليم. وأعلن تورا أنه سيواصل المساعي لإجراء استفتاء ملزم قانونيا حول الاستقلال.

المصدر: وكالة رويترز