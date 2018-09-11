وقعت المؤسسة الموحدة لصناعة الطائرات الروسية اتفاقية مع الخطوط الجوية الروسية “آيروفلوت” حول توريد 100 طائرة من نوع “سوخوي سوبرجت 100”.

وأوضحت شركة “طائرات سوخوي المدنية” في بيان لها أن الاتفاقية تنص على توريد الطائرات في الفترة من 2019 إلى 2026. وسيتم توقيع الوثائق الخاصة بتفاصيل العقد بعد الاتفاق على كافة الشروط وموافقة كل الجهات المعنية عليها.

واعتبر رئيس المؤسسة الموحدة لصناعة الطائرات يوري سلوسار توقيع الاتفاقية بمثابة “فتح صفحة جديدة في التعاون” بين مؤسسته و”آيروفلوت” ومساهمة مهمة في تطوير شبكة الطيران الإقليمية والدولية.

يذكر، أن طائرة “سوخوي سوبرجت 100” هي أول طائرة مدنية روسية بدأت صناعتها في البلاد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وبدأت توريدات الطائرات من هذا النوع لشركة الخطوط الجوية الروسية “آيروفلوت” في عام 2011. وهي تمتلك الآن 49 طائرة من نوع “سوبرجت” ومن المتوقع حصولها على الطائرة الـ 50 هذا العام.

المصدر: وكالات