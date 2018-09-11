التقى وزير خارجية إيطاليا انزو موافيرو ميلانيزي الاثنين في بنغازي المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا بهدف تعزيز العلاقات معه.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن الرجلين “أجريا لقاء مطولا ووديا شكل استئنافا للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا في أجواء من تعزيز الثقة”.

وأكد مصدر مقرب من المشير حفتر اللقاء دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول فحواه.

وأكد الوزير الإيطالي في بيان الوزارة أن إيطاليا التي تعد داعمة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس تريد “الحفاظ على حوار حي” مع كل الفاعلين من أصحاب النوايا الحسنة في ليبيا.

وأضاف الوزير أن “المسار السياسي يجب أن يمضي إلى نهايته ولا سيما عبر تنظيم انتخابات حرة وعادلة تجري في ظروف أمنية ملائمة”، في انتقاد جديد مبطن للضغوط التي تمارسها باريس لإجراء انتخابات قبل نهاية السنة.

وقال ميلانيزي إن حفتر “عبر عن تقديره لالتزام إيطاليا في مجال السياسة الخارجية والذي لا يمكن لليبيا الاستغناء عنه”. وأضاف حفتر وفق البيان أنه “مستعد للمساهمة بفعالية في دعم الأمن والاستقرار والحوار في البلد لما فيه خير كل الليبيين”.

وبحث الجانبان كذلك مسائل أخرى “ذات اهتمام مشترك” مثل التعاون الانساني ومكافحة الإرهاب وكافة المهربين ولا سيما مهربي البشر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية