أعلن عضو لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، ادالبي شخاغوشيف، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش قد يكون على علاقة باغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ، ألكسندر زاخارتشينكو.

وقال شخاغوشيف: ” قامت أجهزة الأمن الروسية بعملية قيّمة للغاية، لا يمكن اعتبارها احتجازًا عاديًا لأحد المقاتلين هذه العملية هي في المقام الأول قيمة بالمعلومات التي أفصح عنها الإرهابي المعتقل حول الإجراءات أوكرانيا. بالنظر إلى النتائج، أعتقد أنه من الممكن أن “داعش” له علاقة بقتل ألكسندر زاخارتشينكو. ولا يستبعد أن يكون “داعش” قد تلقى أمرا من جهاز الأمن الأوكراني بقتله”.

المصدر: سبوتنيك