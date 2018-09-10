هدد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية بمجموعة من الإجراءات، في حال استهدفت تحقيقاتها أشخاصا من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو “حلفاء أميركا الآخرين”.

واعتبر بولتون، أن محكمة الجنايات الدولية “غير مسؤولة وغير فعالة، بل وخطيرة”، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولن تتعاون معها، مضيفا: “سنتركها تموت من تلقاء نفسها وهي بالفعل ميتة بالنسبة لنا”.

ومن الإجراءات التي هدد بولتون بتطبيقها، “منع دخول قضاة المحكمة وممثلي الادعاء إلى الولايات المتحدة، وفرض حظر على أموالهم، ومحاكمتهم أمام القضاء الأميركي”.

المصدر: وكالة معاً